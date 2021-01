TS – Eriksen-Tottenham, la strada è sempre di più in salita. Porta socchiusa al Psg

Alla fine della finestra invernale di calciomercato mancano ormai pochi giorni e sul fronte Eriksen non sembrano esserci particolari movimenti. Tutto fa pensare ad una permanenza del danese a Milano fino a fine campionato, anche se l’Inter vorrebbe monetizzare dalla sua cessione.

Come riportato da Tuttosport, le notizie che arrivano però da Inghilterra e Francia non sono incoraggianti. Le quotazioni di un possibile ritorno al Tottenham da parte di Eriksen calano infatti di giorno in giorno, mentre resta socchiusa la porta al nuovo Psg di Pochettino.

Da vedere se e come verrà utilizzato Eriksen da Conte in caso di permanenza all’Inter. Anche questa sera contro il Milan il danese dovrebbe partire dalla panchina. Il tecnico nerazzurro lo considera ora un vice-Brozovic, ma difficilmente rinuncerà al croato in cabina di regia.

