CdS – Dubbio Vidal-Gagliardini: se il cileno sta bene gioca

Stanotte andrà in scena il derby di Coppa Italia Inter-Milan. I nerazzurri devono riscattare il pareggio di Udine, i rossoneri la sconfitta in casa contro l’Atalanta. L’allenatore nerazzurro Antonio Conte farà alcuni cambi di formazione per permettere a chi ha giocato meno di mettersi in mostra. Spazio a Kolarov in difesa e a Perisic e Darmian sugli esterni. Il dubbio però è a centrocampo.

Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampo sarà composto da Brozovic, Barella e uno tra Gagliardini e Vidal. Il cileno sembra essere un po’ stanco dal punto di vista fisico dopo gli impegni ravvicinati tra campionato e Coppa Italia. Oggi si deciderà dunque, se Vidal sta bene dentro lui, altrimenti spazio a Gagliardini.

