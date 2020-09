Nuovi incontri fra il Barcellona e Lautaro? Smentite dalla Spagna: resterà all’Inter

Lautaro Martinez è sempre più vicino al vestire la maglia dell’Inter anche nella stagione che sta cominciare. Il tormentone di mercato che ha animato gli ultimi mesi sembra destinato a chiudersi in maniera positiva per la società nerazzurra, dato che il Barcellona avrebbe rinunciato ad un nuovo assalto per l’attaccante argentino. Nelle ultime ore erano circolate nuove voci riguardanti un possibile viaggio in Spagna dei suoi agenti, volto a riaprire i dialoghi con i catalani.

L’edizione online del Mundo Deportivo, però, smentisce questa ipotesi. Non risultano infatti in programma nuovi incontri per l’argentino, destinato a rimanere all’Inter nella prossima stagione. Le richieste dei nerazzurri sono ritenute troppo alte dal Barcellona, che in ogni caso ha bisogno di sistemare prima i discorsi relativi alle cessioni.

