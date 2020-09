Retroscena di As, tentativo di Inter e Juventus per Marcelo. Cartellino abbordabile, alte le richieste sull’ingaggio

Una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante l’Inter e la Juventus è stata riportata in Spagna da As, che hanno parlato di un interessamento delle due società per Marcelo. Il giocatore ha da poco compiuto trentadue anni e, pur essendo uno dei più vincenti della storia del Real Madrid, sa che nella stagione che sta per iniziare potrebbe partire indietro nelle gerarchie rispetto a Mendy, ragion per cui si è detto disponibile ad un possibile addio.

La valutazione del terzino brasiliano è di circa 16 milioni di euro, cifra più che abbordabile sia per il club di Viale della Liberazione che per la Juventus. A spaventare le due società, che devono fare i conti con i problemi economici causati dalla pandemia, è stata l’alta richiesta fatta da Marcelo per l’ingaggio. Il giocatore avrebbe infatti richiesto uno stiipendio da 8 milioni di euro, che ha portato i due club ad abbandonare il tavolo della trattativa.

Secondo As, il calciatore resterà anche questa stagione al Real Madrid, provando a guadagnare più spazio possibile nelle turnazioni di Zinedine Zidane.

