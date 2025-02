Nuovo acquisto dell’Inter: oggi visite mediche e già a San Siro

Il pareggio di ieri sera del Napoli in casa contro l’Udinese ha dato una grande occasione all’Inter di poter tornare a farsi sotto nei confronti dei partenopei. Questa sera infatti i nerazzurri di Simone Inzaghi scendono in campo contro la Fiorentina per il posticipo della 24^ giornata con l’obiettivo di vincere e tornare a -1 dalla squadra di Antonio Conte.

Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, questa sera a San Siro si potrà vedere in tribuna anche un nuovo acquisto dell’Inter come il giovane centrocampista Petar Sucic, preso dalla Dinamo Zagabria. Il talento croato infatti sosterrà oggi le visite mediche dopo essere atterrato in mattinata a Linate e vivrà così il suo primo giorno da nuovo rinforzo nerazzurro.

Sucic oggi, dopo le visite mediche, andrà poi in sede in viale della Liberazione per vivere i suoi primi momenti da interista e potrà poi conoscere anche i suoi nuovi compagni di squadra. Sarà a disposizione di Inzaghi non appena terminerà il campionato e si aggregherà già per il Mondiale per Club estivo che si terrà a giugno e luglio negli Stati Uniti.