Palacios, altra presenza amara: è titolare ma il Monza TRACOLLA

Non è iniziata nel migliore dei modi l’esperienza in prestito al Monza di Tomas Palacios. Contro la Lazio, il difensore argentino ha trovato sì la seconda presenza consecutiva da titolare, ma è arrivata ancora una sconfitta e un’altra prestazione negativa.

Allo Stadio Olimpico, i brianzoli sono crollati nel secondo tempo dopo essere andati in svantaggio nella prima frazione di gara, con anche qualche responsabilità del difensore in prestito dall’Inter. Palacios, infatti, non ha letto l’inserimento di Marusic, rimanendo molto statico, un po’ come tutta la difesa del Monza, e permettendo un facile tap-in all’esterno biancoceleste.

Nella ripresa non c’è stata gara, con il centrale argentino è affondato senza colpo ferire insieme a tutti i suoi compagni. Una sconfitta per 5-1 che farà saltare la panchina di Bocchetti, con il probabile ritorno di Nesta, per il quale sembrerebbe mancare solo l’annuncio, come anticipato da Gianluca Di Marzio. Da capire, pertanto, se Palacios continuerà a trovare spazio anche con lui, nonostante due gare abbastanza complicate.