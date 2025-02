Esposito ancora in gol: guida la CLAMOROSA rimonta dello Spezia

Prosegue la stagione fantastica di Francesco Pio Esposito, in prestito per il secondo anno allo Spezia dall‘Inter. L’attaccante classe 2005, tenuto in grande considerazione dai dirigenti nerazzurri, sembra ormai essere definitivamente esploso e continua a trovarsi in testa alla classifica dei marcatori di Serie B.

Esposito, infatti, è andato a segno per la 12a volta in questo campionato e ha dato il la alla clamorosa rimonta dello Spezia contro il Palermo. Sotto di due gol in casa al 92′, il centravanti di proprietà dell’Inter ha segnato la rete che ha accorciato le distanze, con un colpo di testa in allungo da vero bomber.

Una rete che ha riacceso le speranze dei liguri. Infatti, pochi minuti dopo, al 95′, praticamente all’ultima azione della gara, è arrivato il gol del pareggio, siglato da Giuseppe Aurelio e che ha evitato una sconfitta che sembrava essere ormai certa.