Nuovo attaccante per l’Inter: “Operazione ai dettagli”

Oltre ai grandi colpi del proprio calciomercato (gli arrivi a zero di Zielinski e Taremi, e l’investimento per Martinez), l’Inter sta provando a mettere a segno anche alcune operazioni in prospettiva. E dopo Topalovic e Perez, sembra in arrivo un altro giovane di grande prospettiva.

Secondo calciomercato.com, infatti, sarebbe ai dettagli l’operazione per Thiago Romano, attaccante classe 2006 di proprietà del Panathinaikos. Nell’ultima stagione, l’argentino ha messo a segno 9 gol e 5 assist in 22 presenze con l’Under 19 dei greci.