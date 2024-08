Mkhitaryan in panchina contro l’Al Ittihad: le sue condizioni

Inzaghi difficilmente rinuncia a lui, anche se si tratta solo di un amichevole. Per questo motivo, la panchina di Henrikh Mkhitaryan dal 1′ in Inter-Al Ittihad ha fatto preoccupare alcuni tifosi nerazzurri, visti anche i diversi infortuni già occorsi in questo precampionato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista armeno non sarebbe al top della condizione. Tuttavia, secondo quanto raccolto dalla redazione di Passione Inter, si tratterebbe di una scelta di Inzaghi: una normale rotazione, vista anche l’altra gara con il Chelsea di domenica.

A conferma di ciò, Mkhitaryan si è scaldato con gli altri compagni senza particolari problemi prima del fischio d’inizio.