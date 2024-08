Inter-Al Ittihad 0-2: brutta prestazione per i nerazzurri

L’Inter torna in campo per la quinta amichevole del suo precampionato. All’U-Power Stadium di Monza, la squadra di Inzaghi rimedia una sconfitta per 2-0 contro l’Al Ittihad, compagine dell’Arabia Saudita, al termine di una brutta gara, con ritmo basso e tanti errori. La decide la doppietta di Diaby.

Di seguito la cronaca a cura di Passione Inter.

LA CRONACA DI INTER-AL ITTIHAD

FINISCE LA PARTITA: INTER-AL ITTIHAD 0-2

90+3′ | De Vrij si accascia al suolo e si tocca la coscia sinistra.

90+1′ | Incredibile errore di Carlos Augusto, che sbaglia un facile colpo di testa a pochi metri dalla linea di porta.

90 | 6 minuti di recupero.

88′ | Punizione da buona posizione per Asllani che viene calciata male: palla ampiamente lontana dallo specchio della porta.

86′ | Praticamente nessuna emozione in questo scialbo finale di gara.

82′ | Altri due cambi fuori Frattesi e Correa, dentro Berenbruch e Quieto.

74′ | Gara che sta scivolando via senza che grandi occasioni per i nerazzurri.

66′ | L’Inter prova a cambiare passo con i nuovi entrati: cross di Carlos Augusto e conclusione sbilenca di Dumfries al volo.

62′ | Raffica di cambi per Inzaghi, che rivoluziona la squadra. Questo il nuovo undici: Martinez, Pavard, De Vrij, Fontanarosa, Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Correa, Salcedo.

59′ | Inter più sbilanciata in avanti, che ora si espone ai contropiedi dell’Al Ittihad.

55′ | Lunga azione nerazzurra, che si conclude cun tiro a giro dal limite di Barella. Il suo destro è largo, ma la pressione interista sta crescendo.

50′ | L’Inter cerca la reazione, ma le gambe girano poco e le occasioni latitano.

46′ | Raddoppio Al Ittihad! Brutta palla persa in construzione da Bastoni e Al Ittihad che arriva facilmente alla conclusione. Grande risposta di Sommer, che non può nulla, però, sul diagonale di Diaby sulla ribattuta.

46′ | Inizia la ripresa! Nessun cambio nei nerazzurri.

2° TEMPO

FINISCE IL PRIMO TEMPO: INTER-AL ITTIHAD 0-1

45’+2 | Grande occasione per Bisseck, che, sugli sviluppi di calcio d’angolo, stacca di testa e schiaccia. Rajkovic para in due tempi.

45′ | 2 minuti di recupero

42′ | Primo tempo che si avvicina stancamente alla fine.

38′ | Clamorosa occasione per l’Al Ittihad: Benzema sbaglia da pochi metri, su un’imbucata che ha sorpreso di nuovo la retorguardia interista.

37′ | Manovra avvolgente dei nerazzurri, ma per ora manca un po’ di qualità e incisività nell’ultimo terzo di campo.

30′ | Reazione dell’Inter che per ora non ha prodotto grandi occasioni.

27′ | Gioco fermo per l’infortunio di Luiz Felipe, che è costretto ad abbandonare il campo. C’è il cambio.

25′ | Gol dell’Al Ittihad! Primo reale affondo dei sauditi e arriva la rete del vantaggio: inserimento di Diaby non letto dalla difesa e conclusione diagonale, da posizione ravvicinata, che non lascia scampo a Sommer.

19′ | Fase di stallo del primo tempo, con l’Inter sempre in controllo del possesso.

13′ | Cross di Dimarco dalla trequarti che pesca Darmian: l’esterno non trova la porta con un colpo di testa incrociato, da posizione defilata.

10′ | Doppia clamorosa occasione per l’Inter: Correa, imbucato da Frattesi, salta il portiere, ma il suo tiro viene fermato sulla linea da un difensore. Sulla respinta arriva Thuram, che però non riesce a correggere in rete, murato dai giocatori dell’Al Ittihad.

7′ | Calhanoglu ci prova dalla lunga distanza, dopo un’azione insistita dell’Inter. Palla molto alta.

3′ | Predominio nerazzurro in questa primissima fase di gara.

1′ | Comincia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER AL ITTIHAD

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram, 11 Correa.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 24 Salcedo, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 47 Fontanarosa, 52 Berenbruch, 57 Quieto.

Allenatore: Simone Inzaghi.

AL ITTIHAD (4-3-3): 1 Rajkovic; 37 Alsqoor, 25 Almusa, 5 Luiz Felipe, 15 Kadesh; 8 Fabinho, 16 F. Alghamdi, 14 Alnashri; 19 Diaby, 9 Benzema, 10 Aouar.

A disposizione: 33 Almahasnah, 88 Almermesh, 7 Kanté, 11 Jota, 13 Alshenqity, 17 Alshafi, 21 Al-sheri, 24 Aloboud, 27 A. Alghamdi, 41 Fallath, 42 Faqihy, 77 Hawsawi, 80 H. Alghamdi.

Allenatore: Laurent Blanc.

Arbitro: Niccolò TURRINI.

Assistenti: Caldirola, Brunetti.

Quarto ufficiale: Pizzi.