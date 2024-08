Le formazioni UFFICIALI di Inter-Al Ittihad: Inzaghi senza i nuovi

Prosegue il precampionato dell’Inter, con la squadra di Inzaghi che si appresta ad affrontare il quinto test amichevole di questa estate. All’U-Power Stadium di Monza, i nerazzurri affrontano l’Al Ittihad, dopo il pareggio in extremis ottenuto contro il Monza.

Inzaghi deve rinunciare agli infortunati Zielinski, Taremi e Arnautovic, oltre a Lautaro Martinez, rientrato solo ieri dalle vacanze. Il tecnico, allora, si affida alla vecchia guardia. Da segnalare la conferma di Bisseck in difesa e la presenza di Frattesi in mezzo al campo, con Mkhitaryan in panchina; in attacco c’è Thuram insieme a Correa.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Al Ittihad: