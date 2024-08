Torna di moda un vecchio pallino di Ausilio: “Offerto all’Inter”

Mancano una decina di giorni all’inizio del campionato di Serie A e la rosa dell’Inter è in gran parte definita, se non per alcune sorprese di mercato che potrebbero arrivare in alcuni reparti. Come, ad esempio, in attacco: i nerazzurri cercano una nuova punta per allungare le rotazioni a disposizione di Inzaghi.

Come riportato da TuttoMercatoWeb, in queste ultime settimane sarebbe stato offerto all’Inter Anthony Martial, attualmente svincolato. Il francese, che piace al Como, sarebbe stato proposto anche alla Juventus.

Vecchio pallino di mercato di Ausilio, a bloccare il suo arrivo non è tanto la richiesta alta per lo stipendio, quanto la necessità di liberare prima spazio in rosa con le cessioni di Correa e Arnautovic. Un discorso simile si può fare anche per l’altro svincolato di lusso tra gli attaccanti: Memphis Depay.