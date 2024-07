Oaktree BLOCCA il vice-Buchanan: “Rigidità su alcuni parametri”

L’infortunio di Buchanan ha costretto l’Inter a rivedere i propri piani di mercato, con la necessità di cercare un difensore in grado di coprire il buco lasciato dal canadese per i prossimi mesi. La dirigenza nerazzurra aveva individuato i profili di Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso, ma la proprietà non sembra essere convinta.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Oaktree avrebbe di fatto bloccato le operazioni per il sostituto di Buchanan, non gradirebbe nessuno dei due possibili investimenti in difesa. Ci sarebbe grande rigidità, infatti, verso gli acquisti che non rispettino i parametri societari.

Il fondo americano non ne farebbe solo una questione di età, un fattore comunque da tenere in considerazione, ma anche di investimenti che possano creare valore per il futuro. In sostanza, la richiesta è quella di puntare su profili in grado di generare utili, rispetto al denaro investito. Cosa che non accadrebbe con Rodriguez ed Hermoso.