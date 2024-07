Inzaghi torna a Milano: c’è un obiettivo per la firma

Il ritiro dell’Inter inizierà sabato, ma la nuova stagione partirà ufficialmente domani con la conferenza stampa di Marotta e Inzaghi. Il tecnico, che tornerà oggi a Milano, avrà però altri impegni decisivi per il futuro nerazzurro.

Come riferito dal Corriere dello Sport, infatti, tra oggi e domani ci sarà l’incontro con i dirigenti per pianificare le mosse di mercato (con un focus sul centrale di sinistra), ma soprattutto per arrivare alla firma sul rinnovo di contratto.

Manca l’intesa definitiva sulla quota fissa dello stipendio e sui premi complessivi, ma c’è fiducia in casa Inter per arrivare alla firma prima della conferenza stampa, in modo da poter dare l’annuncio quando Marotta e Inzaghi si siederanno davanti ai giornalisti.