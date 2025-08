“Offerta da 8-10 milioni”: cresce il tesoretto dell’Inter

Oltre al mercato in entrata, i dirigenti dell’Inter sono impegnati anche con il capitolo delle cessioni visto che in questo mese di agosto sono chiamati a liberare spazio in rosa cedendo quei giocatori che sono fuori dal progetto del nuovo allenatore Cristian Chivu e che potrebbero garantire una plusvalenza.

Proprio dai movimenti in uscita il club nerazzurro vuole aumentare il suo tesoretto che conta già di 26 milioni accumulati fin qui dalle partenze dei due fratelli Stankovic e di Buchanan. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, l’Inter potrebbe però presto arrivare a toccare anche quota 35 milioni di euro con un nuovo addio.

Il profilo in questione è quello di Mehdi Taremi che ha delle richieste dal Besiktas e dalla Premier League. La novità riportata dal quotidiano è che l’Inter potrebbe riuscire a mettere a segno una plusvalenza con la punta iraniana perché sembra che i club inglesi come Fulham, Leeds, Nottingham e West Ham siano disposte a pagare fino a 8-10 milioni per averlo.