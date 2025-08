Le probabili formazioni di Inter-Inter U23: Chivu lancia il tridente

Domenica 3 agosto alle ore 10:30 presso il centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile, andrà in scena il primo “test in famiglia” dell’Inter. La prima squadra di Cristian Chivu sfiderà infatti la neonata formazione Under 23 allenata da Stefano Vecchi che esordirà a fine mese nel campionato di Serie C.

L’amichevole sarà visibile sulla stessa piattaforma di altre due gare estive e dovrebbe vedere in campo i seguenti protagonisti dal 1′, ma come sempre sono già previsti tanti cambi nell’intervallo.

INTER (3-4-2-1): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; S. Esposito, Thuram; Lautaro. Allenatore: Chivu.

INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Re Cecconi, Prestia, Alexiou; Avitabile, Berenbruch, Topalovic, Cocchi; Kamate, Quieto; Spinaccè. Allenatore: Vecchi.