Bisseck lascia l’Inter, Gazzetta certa: “Scelto il sostituto”

Nella giornata di ieri è circolata molto la notizia del possibile addio di Yann Aurel Bisseck che è seguito molto dalle squadre di Premier League e in particolare adesso c’è il pressing del Crystal Palace che ha già presentato la sua offerta. Un’uscita dal reparto difensivo è la condizione necessaria affinché l’Inter possa procedere con un nuovo innesto.

Lo ribadisce questa mattina anche La Gazzetta dello Sport che sottolinea come l’Inter sia interessata a un nuovo difensore per ringiovanire il reparto ma che prima sia necessaria l’uscita di un altro giocatore. In caso di confermata partenza di Bisseck verso l’Inghilterra, i nerazzurri avrebbero già scelto il suo sostituto.

Sempre secondo la rosea, infatti, il primo obiettivo dell’Inter per la difesa sarebbe Koni De Winter. Il centrale belga è di proprietà del Genoa e il club rossoblù chiede circa 25 milioni di euro per farlo partire nel corso di questa sessione estiva di mercato: ora starà quindi a Bisseck decidere il suo futuro e poi la società si muoverà di conseguenza.