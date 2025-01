“Offerta indecente”: l’Inter valuta l’addio di Calhanoglu

La scorsa estate molti tifosi dell’Inter hanno avuto grande paura nel momento in cui hanno iniziato a circolare con insistenza le voci riguardo all’interessamento del Bayern Monaco nei confronti di Hakan Calhanoglu.

Alla fine la trattativa non era proseguita a lungo e il regista turco aveva affermato di essere molto felice di poter continuare a giocare in nerazzurro. Come sottolinea questa mattina Tuttosport, tuttavia possono cambiare le posizioni di tutti i calciatori e Calhanoglu la prossima estate di fronte ad un’offerta indecente potrebbe essere sacrificato.

Quest’anno il numero 20 turco è stato vittima di alcuni problemi fisici che lo hanno frenato e visti anche i 31 anni che tra poco reciterà la carta d’identità dell’ex Bayer Leverkusen, la società sta ragionando sul suo futuro. Quella dell’addio in estate di Calhanoglu resta quindi un’ipotesi da non escludere a priori soprattutto se arrivassero ricche proposte dall’estero.