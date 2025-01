I due talenti che sognano l’esordio con l’Inter contro l’Empoli

Nel secondo match nel giro di pochi giorni a San Siro, due promettenti diciottenni sono pronti a fare il loro debutto con la maglia dell’Inter. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, stiamo parlando dei due calciatori della Primavera nerazzurra Mattia Zanchetta e Luka Topalovic, entrambi convocati per la partita di domani contro l’Empoli a seguito degli infortuni di Calhanoglu e Frattesi (che potrebbe recuperare per la panchina).

Zanchetta, figlio dell’allenatore della Primavera Andrea, si è distinto nel corso di questa stagione. Nato nel 2006, ha segnato un gol in 21 partite quest’anno, contribuendo da protagonista al primo posto in Youth League. Topalovic, sbarcato a Milano la scorsa estate, ha dimostrato il suo valore realizzando tre gol in Youth League e due in Primavera. Accostato da qualcuno a Kevin De Bruyne, Topalovic ha mantenuto un atteggiamento umile dichiarando di recente: “Lo studio, ma andiamoci piano”.

Entrambi fare il loro debutto con la maglia della prima squadra nel corso della ripresa, seguendo le orme di Aidoo che è stato lanciato da Inzaghi contro l’Udinese in Coppa Italia.

Per Zanchetta, un debutto a San Siro sarebbe la realizzazione di un sogno familiare. Suo padre Andrea fece la sua prima apparizione in panchina il 8 dicembre 1993, in un match di Coppa Uefa contro il Norwich City. Ora, il giovane Mattia ha lo stesso obiettivo. Stesso discorso per Topalovic che ha sin qui impressionato per le sue qualità nella formazione Primavera e che potrebbe meritare qualche minuto in campo.