Ecco l’offerta dell’Inter per battere la concorrenza della Juve per Zielinski

Non è un mistero che il futuro di Piotr Zielinski sia al centro diverse voci di mercato. Il suo contratto con il Napoli è in scadenza e il prolungamento con è tutt’altro che certo. Lo stesso polacco non ha dato certezze sul suo futuro ed è noto come l’Inter sia uno dei club interessati al suo ingaggio in estate.

Sul giocatore, però, c’è anche il pressing della Juventus e del suo ex direttore sportivo Giuntoli. L’Inter lo sa, e per questo motivo, come racconta La Gazzetta dello Sport, avrebbe già provato ad allacciare i contatti con l’agente del polacco, Bartlomiej Bolek. I nerazzurri avrebbero già messo sul piatto anche una proposta da almeno 4 milioni di euro di ingaggio.

Tuttavia, la stessa Juventus sembra pronta a pareggiare l’offerta, se non addirittura a superarla, specie se i bianconeri dovessero dire addio a Rabiot in estate. Il duello di mercato è lanciato e nei prossimi mesi potrebbe farsi sempre più serrato.

L’opinione di Passione Inter

Quando un giocatore come Zielinski può muoversi a parametro zero è normale che i più importanti club si muovano per lui. E Inter e Juventus rappresentano la punta di diamante della Serie A in questo momento. Per i nerazzurri sarebbe un colpo perfetto: permetterebbe di rafforzare ancora la mediana, contenendo i costi.