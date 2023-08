Il tempo stringe e la caccia all’attaccante per l’Inter entra nel vivo. Accanto alla pista Arnautovic, la dirigenza nerazzurra tiene viva la candidatura di Taremi del Porto. Il giornalista esperto di mercato Sacha Tavolieri, tramite il suo profilo Twitter, nel pomeriggio di oggi ha pubblicato un aggiornamento sulla punta iraniana, in scadenza di contratto nel 2024. Secondo Tavolieri il Porto avrebbe rifiutato un’offerta da 23 milioni di euro formulata dall’Inter e pare che continueranno a declinare ogni proposta al di sotto dei 30 milioni. Cifra che, da quanto risulta, la dirigenza interista ha ritenuto in un primo momento elevata, ma si attendono sviluppi. Nel frattempo il Tottenham non sarebbe ad ora una concorrente concreta nella corsa al giocatore, soprattutto alla luce della possibile permanenza di Kane.