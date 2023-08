Nonostante i quattro gol segnati, l’amichevole vinta contro il Salisburgo ha sottolineato l’urgenza di acquistare un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo e le prossime saranno ore decisive per capire su chi proverà a puntare la dirigenza dell’Inter. Arnautovic è il nome che in questo momento sta prendendo quota, pur tra diverse difficoltà. Discorso applicabile anche agli altri profili seguiti, vista la concorrenza su Balogun, ad esempio, e non solo.

Secondo La Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti con il Porto (che ieri era impegnato nella Supercoppa di Portogallo) per discutere di Mehdi Taremi. Il prezzo, al momento, è alto: 30 milioni di euro per un classe ’92 in scadenza di contratto tra un anno. Si proverà a far abbassare la cifra, ma il fatto che il Tottenham stia per cedere Kane al Bayern Monaco potrebbe rendere ancor più complessa l’operazione.