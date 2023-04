Onana, serve l’offerta giusta: l’Inter dice no a Kepa e punta Vicario

André Onana è il grande nodo di mercato dell’Inter. Il portiere camerunense è diventato un titolare inamovibile, ma, come fu per Hakimi, potrebbe essere lasciare i nerazzurri dopo una sola stagione. Su di lui, infatti, è forte l’interesse di Manchester United e Chelsea.

Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter sarebbe pronta a cedere Onana in caso di offerte dai 40 milioni di euro in su. Una cifra alta, che un club che ha bisogno di fare cassa non può non prendere in considerazione.

Tuttavia, l’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, non sembra essere d’accordo: c’è l’interesse dei due club di Premier League, ma il sacrificio di Onana può avvenire solo a cifre superiori ai 50 milioni di euro.

Soprattutto, l’Inter non sembra interessata a Kepa come possibile contropartita. I nerazzurri, infatti, hanno già scelto il loro obiettivo per sostituire Onana: Guglielmo Vicario dell’Empoli.