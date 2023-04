Inter alla ricerca del nuovo sponsor: servono 30 milioni

Il rapporto tra l’Inter e Digitalbits si è ufficialmente chiuso, a causa della reiterata insolvenza della società californiana. Contro la Lazio, allora, i nerazzurri giocheranno senza lo sponsor, pronti però a trovare una soluzione alternativa da qui al termine della stagione.

L’Inter, in ogni caso è già alla ricerca di un nuovo sponsor per il prossimo anno e, come riportato da Tuttosport, avrebbe da diversi mesi contatti con l’area medio-orientale. Due dei nomi papabili sembrano essere quelli di Turkish Airlines e Qatar Airways.

I nerazzurri, colpiti dal danno economico e di immagine causato da Digitalbits, sarebbero alla ricerca di un contratto di sponsorizzazione da 30 milioni di euro a stagione.