Operazione Palacios, c’è il NODO cartellino: “Oggi l’incontro”

Tomas Palacios sembra essere il profilo prescelto dall’Inter per rinforzare la difesa in questa sessione di mercato. L’argentino rappresenta un investimento “alla Bisseck” e in linea con le direttive di Oaktree. Ma l’operazione potrebbe non essere così semplice.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, per il centrale argentino il nodo è rappresentato dal suo cartellino, dal momento che è di proprietà del Talleres, ma in prestito fino al 31 dicembre all’Independiente Rivadavia. Quest’ultimo può far valere un’opzione per acquistare il 50% del suo cartellino a 2 milioni di euro.

Questa mattina dovrebbe tenersi un incontro tra le due società argentine per trovare un eventuale accordo e sbloccare così l’operazione in favore dell’Inter. Nel frattempo, i nerazzurri hanno già il sì del giocatore.