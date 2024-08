Sacchi: “Inter favorita per la vittoria, ma c’è un possibile problema”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A, Arrigo Sacchi ha fatto il punto sul campionato e sull’Inter, a suo dire favorita per la vittoria finale, con un paio di riserve.

Queste le sue parole:

INTER – “Non vedo punti deboli nella squadra. Sarebbe un problema se i giocatori credessero di essere già arrivati al traguardo e non ci mettessero le stesse forza volontà della passata stagione. Ma non credo che succederà. L’Inter, se riuscirà a fare un altro salto in avanti sul piano del gioco, è a cavallo”.

CONCORRENTI – “Milan, Juve e Napoli. Dal Milan mi aspetto che faccia più pressing quando non è in possesso del pallone e che poi sappia muoversi in velocità aggredendo gli spazi. Questo bisogna fare se si vuole essere una squadra moderna. La Juve ha intrapreso un nuovo corso, sono curioso di vedere all’opera Thiago Motta. Riuscirà a confermarsi? Il Napoli ha ancora bisogno di lavorare sul mercato per completare la squadra”.