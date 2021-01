TMW – Il Parma a caccia di un difensore esperto: torna di moda l’idea Ranocchia

Il Parma torna alla carica per Andrea Ranocchia. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la dirigenza gialloblu è alla ricerca in questi ultimi giorni di mercato di un centrale di grande esperienza da regalare a D’Aversa per la seconda parte di campionato.

C’è anche il centrale classe 1988 dell’Inter nella lista dei profili monitorati. Da capire quale sarà la posizione della dirigenza nerazzurra e del giocatore, che in stagione ha solo collezionato fin qui 4 presenze.

Difficilmente però senza un’entrata Conte lo lascerà partire, anche perché Ranocchia al momento è l’unico vice De Vrij presente in squadra e quando è stato chiamato in causa ha risposto alla grande.

Nicolas N’Koulou del Torino, Federico Fazio della Roma e Domagoj Vida del Besiktas gli altri profili seguiti dal Parma.

