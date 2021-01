Sì, il piano B di Conte funziona. Fiorentina, Cagliari e Milan: tre indizi fanno una prova

Il famoso e tanto desiderato piano B di Conte sembra funzionare. Il passaggio dalla difesa a 3 a quella a 4 ha sicuramente influito nella rimonta inflitta al Milan nel quarto di Coppa Italia.

Come riportato da Tuttosport, dopo il rosso sventolato in faccia ad Ibra, l’Inter ha cambiato pelle con Hakimi e Kolarov terzini e il duo Skriniar-De Vrij in protezione davanti ad Handanovic. C’è da sottolineare che l’Inter aveva condotto la partita anche prima, ma il cambio modulo ha sicuramente alzato il baricentro e reso la manovra più pericolosa e offensiva.

Uno scenario già ammirato e proposto nella prima giornata di campionato contro la Fiorentina o nel match alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Anche in quel caso, con il cambio modulo, l’Inter riuscì a rimontare entrambi i match e a portarsi a casa 6 punti.

Conte difficilmente rinuncerà a partire con l’ormai consolidato 3-5-2 ma è chiaro che tre indizi sono una prova: il piano B, a partita in corso, può essere sicuramente un’arma vincente a cui ricorrere.

