Pellegrini e Cristante accostati all’Inter, Ranieri: “Tutto è possibile”

Venerdì la Roma sfiderà il Genoa in campionato e oggi il tecnico giallorosso, Claudio Ranieri, è intervenuto in conferenza stampa per parlare di questa partita ma ovviamente ha dovuto rispondere anche ad alcune domande sul mercato, dove la società capitolina pare sempre interessata al centrocampista dell’Inter e della Nazionale, Davide Frattesi.

L’allenatore della Roma ha ricevuto domande su due giocatori che sono stati accostati anche all‘Inter, secondo le recenti indiscrezioni di mercato. Si tratta di Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso che può cambiare aria in questo 2025, e di Bryan Cristante che invece sembra essere stato offerto dal club capitolino ai nerazzurri in cambio di Davide Frattesi.

Ranieri ha cercato di portare calma nella sua Roma con queste parole sul possibile addio di Pellegrini: “Nel calcio tutto è possibile ma non credo che partirà. Se dovesse però arrivare una squadra e lui fosse contento di andare, cambiano le cose. Questo vale per tutti. Comunque non credo che andrà via, è una mia sensazione”.

Su Cristante invece si vociferava che potesse non giocare più dopo un infortunio e con una sua cessione molto chiacchierata ma Ranieri smentisce: “Sicuramente lo rivedremo, ha ricominciato ad allenarsi sul campo e i test sono a posto. Adesso Bryan deve solo aumentare i carichi di lavoro e riprendere il passo sul campo. Spero che lui possa tornare in gruppo la prossima settimana“.