Asllani, chance per conquistare l’Inter: ora scrive il suo futuro

Quest’oggi il Corriere dello Sport scrive della nuova chance da titolare che avrà Kristjan Asllani nell’Inter questa sera contro il Bologna. Il regista albanese infatti in queste settimane può provare a sfruttare l’assenza, causa infortunio, di un compagno di reparto molto ingombrante come Hakan Calhanoglu.

Il tecnico Simone Inzaghi fin qui ha concesso appena tre presenze dal primo minuto all’ex Empoli in questo campionato: contro Monza, Verona e Venezia, tutte partite molto distanti l’una dall’altra. Questa sera per la prima volta in stagione Asllani avrà invece l’opportunità di giocare la seconda partita di fila dal primo minuto.

Ad inizio anno l’Inter ha rinnovato il contratto dell’ex Empoli fino al 2028 e ha sempre investito tanto sulla sua crescita, difendendolo anche dalle molte critiche che gli sono state mosse nell’ultimo periodo. Ora però, come sottolinea il quotidiano romano, la società si aspetta risposte sul campo per definire il futuro del regista che stando ad alcune recenti voci, potrebbe essere anche lontano dai colori nerazzurri.

Il Bologna sarà un avversario di livello per mettere alla prova le qualità del centrocampista albanese che deve confermarsi dopo la prestazione positiva di Venezia. Asllani infatti nell’ultimo turno di Serie A si è messo bene in luce con un lancio preciso che ha dato origine al gol da tre punti di Matteo b.