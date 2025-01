Di Marzio conferma: Perez all’Inter. Spunta un problema per Silvetti

Come già anticipato qui su queste colonne nelle scorse ore, l’Inter è vicinissima a chiudere un colpo per il futuro. Si tratta di Tomas Perez, centrocampista centrale del Newell’s Old Boys nato nel 2005 che viene giudicato un ottimo talento del calcio sudamericano.

A confermare l’ottima situazione in cui si trova questa trattativa, c’è anche Gianluca Di Marzio che riporta di un accordo ormai praticamente definito per circa 7 milioni di euro bonus compresi che l’Inter verserà al club argentino in cambio del cartellino di Perez. Questa sera inoltre il presidente Ignacio Astore sarà a San Siro per vedere la partita contro il Bologna dopo aver trattato oggi con Beppe Marotta.

I nerazzurri erano interessati anche ad un’ala d’attacco sempre nel Newell’s Old Boys come Mateo Silvetti che invece è un classe 2006. In questo affare sono invece spuntati dei problemi che lo stanno frenando. Secondo il giornalista argentino Agustín Malvestitti di TycSport, i problemi sarebbero tra il club sudamericano e gli agenti del giocatore dopo il mancato rinnovo di contratto.