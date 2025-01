Le formazioni UFFICIALI di Inter-Bologna: Inzaghi punta su Thuram

Dopo la Supercoppa Italiana di Riad e la gara di Serie A giocata domenica a Venezia, il 2025 dell’Inter parte finalmente anche con il campionato a San Siro. Questa sera è il Bologna a far visita ai nerazzurri per il recupero della 19^ giornata.

Il tecnico Simone Inzaghi ha confermato le sensazioni della vigilia e ha deciso di schierare Darmian in difesa con Pavard che torna a disposizione in panchina. In avanti si potrà riammirare la coppia Lautaro – Thuram.

Le formazioni ufficiali di Inter-Bologna: