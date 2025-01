L’Inter non libera Frattesi? La Roma risponde con lo sgarbo di mercato

Uno dei casi di mercato che sta facendo discutere molto in casa Inter nel corso delle ultime settimane è quello relativo a Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo non è infatti soddisfatto del suo minutaggio alla corte di Simone Inzaghi e vorrebbe cambiare aria tra gennaio e la sessione estiva.

Sulle sue tracce ci sono diversi club tra cui anche la Roma ma ad oggi l’Inter non ha ancora aperto al trasferimento del suo numero 16. I giallorossi nel frattempo stanno portando avanti altre situazioni di mercato perché vogliono rinforzare la loro rosa in più reparti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, uno dei giocatori che i giallorossi hanno iniziato a seguire è Devyne Rensch, terzino dell’Ajax sul quale si era mossa nelle scorse settimane anche l’Inter. Il mercato tra i nerazzurri e la Roma continua quindi ad intrecciarsi prima con Frattesi e ora con un obiettivo comune.

Il problema per Marotta potrebbe essere rappresentato dal fatto che si puntava a portare Rensch a Milano la prossima estate a parametro zero mentre ora la Roma è in trattativa direttamente con l’Ajax per comprarlo adesso a gennaio andando così ad anticipare tutta la concorrenza.