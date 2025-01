A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Bologna, recupero della 19a giornata di Serie A, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN, per commentare l’impegno nerazzurro, che arriva in un momento di grande emergenza a centrocampo.

Queste le sue parole:

CALCI PIAZZATI – “Il Bologna alterna. Con Italiano ci siamo incontrati tanto, a volte lascia i giocatori su a volte no. Al di là di quello sappiamo che sono dei particolari che fanno la differenza”.

RECUPERO – “Sappiamo delle difficoltà di questa gara, un recupero in mezzo a tante partite, contro una squadra in salute, che nelle ultime 8 ha perso solo contro il Verona in inferiorità numerica. Una squadra che fa bene da diversi anni, hanno cambiato allenatore ma stanno facendo buone prestazioni. Ci vorrà una grande Inter, sarà una gara molto fisica e dovremo essere preparati”.

EMERGENZA INFORTUNI – “In questo momento abbiamo difficoltà in mezzo al campo, a dicembre in difesa. Ora è un po’ rientrato, con Pavard e Acerbi. Ora siamo un po’ in emergenza in mezzo, Frattesi non è al massimo, ma mi ha dato grande disponibilità. Giocheranno i 3 di Venezia, abbiamo fiducia e cercheremo di fare una grande gara”.

FRATTESI – “Frattesi a livello di spirito sta benissimo, a livello fisico ha un problemino che si sta trascinando. Sta interpretando bene e deve continuare così”.