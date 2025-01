Castro SUBITO all’Inter: c’è l’assist per Marotta e Ausilio

L’arrivo di Oaktree ha portato una ventata di novità nelle strategie dell’Inter per quanto riguarda il calciomercato. La nuova proprietà vuole una dirigenza pronta a puntare su profili giovani e di grande potenziale. La lista degli obiettivi di Marotta e Ausilio, non a caso, sembra essere orientata proprio in questa direzione.

Tra i tanti nomi accostati ai nerazzurri, uno dei più caldi potrebbe essere Santiago Castro del Bologna, stasera in campo proprio contro la squadra di Inzaghi. L’argentino ha gli occhi addosso da un po’, ma l’Inter potrebbe passare presto all’azione.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il Mondiale per Club possa fornire un assist per un acquisto immediato di Castro. La finestra aggiuntiva dall’1° al 10 giugno potrebbe essere un’occasione ghiotta, per bruciare la concorrenza e per ovviare al problema dei contratti in scadenza di Correa e Arnautovic.