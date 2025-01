Sostituto Frattesi difficile, Cristante può “tamponare il problema”

Il mal di pancia di Davide Frattesi ha complicato i piani dell’Inter, che sperava di vivere un mercato di gennaio tranquillo, programmando eventuali colpi per il futuro e spostando tutto il focus sui tanti impegni in campo. Invece, la volontà del centrocampista di lasciare Milano, e l’interesse della Roma, ha creato un grattacapo di difficile soluzione.

Secondo Tuttosport, infatti, il problema principale sarebbe trovare un sostituto all’altezza in questa sessione di mercato, dove le squadre difficilmente vorrano privarsi di giocatori fondamentali. Samuele Ricci del Torino, in cima alla lista dei preferiti nerazzurri, è un caso esemplare.

Ecco perché, come scrive sempre il quotidiano torinese, “si potrebbe pure cercare di tamponare il problema accettando una seconda, se non terza, scelta”, rimandando un investimento importante all’estate. In questo senso, sembra possibile un’apertura per Bryan Cristante.

L’operazione sarebbe slegata dall’affare Frattesi e, sebbene non accenderebbe gli entusiasmi di nessuno, fornirebbe un giocatore di esperienza e buone capacità in prestito, e con un contratto non eccessivamente oneroso.