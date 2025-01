“Sforzo in più”: così l’Inter supera il City per il gioiello di mercato

L’Inter è al lavoro da diverse settimane per programmare il futuro. L’obiettivo della dirigenza, al netto del caso Frattesi, sarebbe quello di non toccare la rosa in questa sessione di mercato, concentrandosi su potenziali obiettivi per l’estate. Tra questi c’è Juma Bah, difensore centrale del Real Valladolid.

La dirigenza interista, intenzionata a rinnovare il reparto, ha messo da mesi gli occhi sul classe 2006, come raccontato da calciomercato.it. Tuttavia, “l’Inter è chiamata a uno sforzo in più“ per Bah, finito nel mirino anche del Manchester City.

Il portale, messosi in contatto con l’agente del giocatore, racconta di come il club inglese sarebbe pronto a pagare la clausola da 6-7 milioni di euro. Un problema per i nerazzurri, che per anticipare i Citizens potrebbero chiudere l’operazione già a gennaio, in collaborazione con il Monza.

I brianzoli, infatti, potrebbero tesserare subito Bah, dal momento che l’amministratore delegato Adriano Galliano è alla ricerca di un difensore centrale per coprire la possibile partenza di Pablo Marì, che piace alla Fiorentina.