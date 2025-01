Pellegrini-Inter, cosa succede: l’annuncio di Ranieri

Continuano a circolare con una certa insistenza le voci che riguardano un possibile affare di mercato tra Inter e Roma. Dalla Capitale, infatti, potrebbe partire già durante la finestra di gennaio il capitano Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista sta attraversando il momento più complicato della sua carriera e non sente più la fiducia nei suoi confronti da parte dell’intero ambiente.

In cambio, alla Roma piace non poco Davide Frattesi, calciatore che anche quest’anno non sta trovando lo spazio richiesto nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Da qui, la possibilità di uno scambio tra i due centrocampisti con maxi conguaglio in favore dei nerazzurri rilanciata da più fonti nelle ultime ore.

In merito alla situazione vissuta da Pellegrini a Trigoria, Ranieri nella conferenza stampa di oggi – a due giorni dal derby della Capitale – ha motivato le recenti esclusioni dal primo minuto del centrocampista italiano. Queste le sue parole che accendono ulteriormente la spia sul mercato dell’Inter: “Lo metterò appena sarà sereno. Soffre il peso dei tifosi. Non è facile giocare in casa, e se fa un mezzo errore viene caricato di negatività. E’ fuori per motivi psicologici”.