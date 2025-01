Thuram non si è allenato: la scelta di Inzaghi per la finale

Giungono i primi aggiornamenti dall’allenamento che si è tenuto quest’oggi a Riyad nel centro sportivo che accoglie l’Inter. La formazione nerazzurra, dopo la vittoria schiacciante di ieri sera sull’Atalanta, si è subito rimessa al lavoro per preparare la finalissima di lunedì sera in Arabia Saudita.

Per quanto riguarda la sessione di oggi, gli occhi erano tutti comprensibilmente puntati su Marcus Thuram. L’attaccante francese, costretto a rimanere negli spogliatoi all’intervallo per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro, potrebbe perdersi il match finale di lunedì contro la vincente tra Juventus e Milan.

Come riportato da Sky Sport, il forte centravanti non si è allenato questa mattina in gruppo e verrà valutato meglio nelle prossime ore. Si tratta di un problema che non sembra destare particolari preoccupazioni allo staff medico interista, ma che potrebbe comunque tenerlo fuori per qualche giorno. Una scelta definitiva, in ogni caso, verrà presa da Inzaghi entro le prossime 24-48 ore.