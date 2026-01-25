Perisic in panchina con il Psv, indizio mercato? Bosz motiva la decisione

L’Inter valuta il possibile ritorno di Ivan Perisic, operazione che nelle ultime ore ha visto crescere le quotazioni. Il croato avrebbe già dato disponibilità al trasferimento e sarebbe disposto a rinunciare al contratto che lo lega al PSV fino al 2027 pur di indossare nuovamente la maglia nerazzurra.

Il club olandese potrebbe lasciare partire il giocatore, ma solo a una condizione: l’eventuale uscita dalla Champions League. La trattativa resta quindi legata all’andamento europeo del PSV in questa ultima settimana di mercato.

Perisic che è rimasto in panchina nella partita di ieri sera tra Psv e Nac Breda. Una scelta che ha fatto discutere, ma l’allenatore Peter Bosz ha voluto chiarire immediatamente la situazione. Secondo il tecnico olandese, la scelta non ha alcun legame con le voci di mercato che circondano il croato.

“Ivan sta per compiere 37 anni e giochiamo moltissime partite in poco tempo“, ha chiarito l’allenatore della squadra di Eindhoven. “C’è un intervallo breve tra la gara contro il Newcastle e questa. Inoltre abbiamo dovuto anche viaggiare. Voglio averlo a disposizione, ma preferibilmente per un periodo più lungo”.



Bosz sembra quindi voler preservare il croato per garantirsi la sua disponibilità nelle settimane a venire, escludendo quindi qualsiasi motivazione legata al mercato.