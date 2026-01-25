Sommer ancora titolare a Dortmund, in estate il nome per sostituirlo

La prestazione contro il Pisa ha riacceso i riflettori su Yann Sommer, finito nel mirino per l’errore che ha portato al gol avversario. Nel post partita Chivu ha preso le difese del portiere svizzero, assumendosi la responsabilità.

Sul gol subito, Sommer aveva controllato un pallone complicato di Mkhitaryan con uno stop da trequartista, salvo poi sbagliare un passaggio di dieci metri verso Zielinski. Non è il primo errore della stagione: ne sono arrivati due contro la Juve, uno contro il Verona e un altro nel derby. Ben diversa la super parata su Yamal, quella che i tifosi hanno ricordato dedicandogli un coro all’inizio del secondo tempo venerdì.

Senza l’infortunio di Martinez avrebbe giocato meno, ma al momento resta lui il titolare. A Dortmund sarà ancora tra i pali. Il suo contratto scade a giugno e questa sarà l’ultima stagione in nerazzurro. L’acquisto di un portiere diventa prioritario per l’estate. Il primo nome sulla lista della dirigenza è Guglielmo Vicario, 29 anni, attualmente in forza al Tottenham. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro.