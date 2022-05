Mercato – Inter, presto incontro con Perisic: c’è l’offerta per convincerlo

La Juventus resta alla finestra ma i nerazzurri faranno di tutto per trattenerlo

Tra Perisic e l' Inter non è ancora finita. I tifosi gli dicono di non andare alla Juve, la società nerazzurra è invece pronta ad alzare l'offerta del rinnovo. L'intero ambiente Inter vuole trattenere Ivan Perisic a Milano, evitando così che vada dagli acerrimi rivali bianconeri.

Tra lunedì e martedì, come vi avevamo raccontato anche noi di Passione Inter, ci sarà un incontro tra il club e Perisic, l'Inter ha già pronta l'offerta definitiva per convincerlo: 6 milioni di euro per due anni. Un biennale, quindi, su cui però i nerazzurri lasceranno massima libertà a Perisic di salutare anche dopo solo un anno.