Pinamonti vuole giocarsi le sue carte all’Inter: lo scenario per quest’estate

La società nerazzurra intende valorizzare al massimo il centravanti classe 1999

Alessio Murgida

L'Inter crede fermamente in Andrea Pinamonti. Il club nerazzurro valuta l'attaccante classe 1999 come un patrimonio da valorizzare. Tra i primi comandamenti delle prossime finestre di mercato c'è anche quello di tenere in massima considerazione le risorse già presenti all'interno dell'organico Inter: e in questo senso, rientra anche Pinamonti.

Secondo Tuttosport, non è scontato che quest'estate venga ceduto o girato ulteriormente in prestito, anzi. Se dovesse continuare la crescita all'Empoli, Pinamonti potrebbe diventare un vice-Dzekohomemade: permettendo alla società nerazzurra di risparmiare su un nuovo attaccante.

Negli scorsi giorni, si è parlato del forte interesse dell'Inter per Scamacca: diverse fonti scrivono di in un possibile inserimento di Pinamonti nella trattativa come contropartita tecnica ma il futuro dell'attaccante di proprietà nerazzurra è ben lontano dall'esser deciso. I prossimi mesi e le prossime prestazioni saranno fondamentali per capire meglio il suo destino.