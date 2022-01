Mercato – Onana in Italia per firmare con l’Inter: oggi le visite mediche

Onana è il nuovo portiere dall'Inter: tra poche ore la firma ufficiale sul contratto

E alla fine è tutto vero: André Onana sarà il nuovo portiere dell'Inter. Come riporta L'Equipe, l'estremo difensore ha ottenuto un permesso dai dirigenti dell'Ajax e per volare in Italia e firmare, una volta terminate le visite mediche, il suo nuovo contratto con il club nerazzurro.