Inter, in difesa il sogno è Bremer: perché può arrivare a giugno

Secondo il Corriere dello Sport, in estate de Vrij potrebbe salutare l'Inter: il sostituto prescelto è Bremer

Il prescelto in difesa per l'Inter ha un nome ed è Gleison Bremer. Difficile un suo arrivo nel mercato di gennaio, molto più probabile a giugno. Come riporta il Corriere dello Sport, in estate uno tra de Vrij e Skriniar sarà in uscita: in questo senso, l'olandese è il candidato numero uno per via del contratto in scadenza nel 2023 (come Skriniar) ma di cui appare, fin da subito, difficile il rinnovo. Senza contare, poi, che l'ex Lazio compirà 30 anni il prossimo 5 febbraio.