Mercato – Digne può arrivare subito a Milano: il piano dell’Inter

Il francese è sempre più lontano da Liverpool: l'Inter può giocarsi la carta Vecino

Alessio Murgida

La priorità dell'Inter nel mercato invernale in questo momento è un vice-Perisic. Con il croato ai saluti, il club nerazzurro è in cerca di un esterno sinistro. Il nome più caldo è quello di Lucas Digne, in uscita dall'Everton che intanto ha comprato non uno, ma due sostituti.

Un fattore da non sottovalutare che potrebbe aprire, secondo La Gazzetta dello Sport, le porte per un possibile arrivo a gennaio, da subito. La formula che prevede l'Inter è quella del prestito secco, senza obbligo di riscatto. Benítez ha già detto di no all'Inter ma l'arrivo di Nathan Petterson in quel di Liverpool (sponda Toffees) potrebbe incrementare le possibilità per Marotta e Ausilio di strappare un sì per il prestito.

Per portare a termine l'operazione, però, c'è bisogno di un'uscita a centrocampo. Occhio quindi a Vecino (che ha appena rifiutato un trasferimento al Flamengo, come riportato da Gianluca Di Marzio): potrebbe essere proposto in uno scambio proprio all'Everton per Digne.