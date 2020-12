CdS – Continua la caccia all’attaccante, con Pinamonti pedina di scambio: da Gervinho a Zaza, i nomi

Si avvicina il mercato di gennaio, con l’Inter che cercherà un attaccante che faccia rifiatare Romelu Lukaku, vero e proprio stakanovista in questa prima parte di stagione. La sensazione è che, come riportato dal Corriere dello Sport, a far spazio per un nuovo ingresso sia Andrea Pinamonti, in uscita dopo il ritorno ad Appiano Gentile dell’estate scorsa.

Per quanto riguarda i nomi in entrata, tre di essi arrivano dal campionato italiano. Il primo è Gervinho, che potrebbe approdare all’ombra della Madonnina proprio attraverso uno scambio con l’ex Genoa, che interessa al Parma; i profili nuovi, invece, paiono essere quelli di Simone Zaza e Kevin Lasagna, al momento piste fredde in un ipotetico scambio sempre con Pinamonti.

Attenzione, però, all’estero: Conte non ha intenzione di tirare il freno sulla trattativa per Olivier Giroud, da tempo la prima scelta per un ruolo simile in maglia nerazzurra ma di recente tornato titolare nelle rotazioni di Frank Lampard.

