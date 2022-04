Pinamonti: “Il mio futuro, Zhang mi ha scritto: gli ho risposto così”

Il centravanti classe 1999: "Sapere di avere estimatori in Italia e all’estero mi stimola a fare sempre di più".

Andrea Pinamonti ha dato una grossa mano all'Inter con la super doppietta che ha schiacciato il Napoli. I due gol contro la squadra di Spalletti hanno isolato definitivamente Inter e Milan che ora si giocheranno lo Scudetto in questo rush finale di campionato. La prestazione contro il Napoli non è passata comunque inosservata ai dirigenti nerazzurri, ne ha parlato così Pinamonti alla Gazzetta dello Sport:

Il presidente Corsi ha raccontato di aver ricevuto i complimenti di Marotta per lei.

«Sì, dopo la partita mi ha preso da parte e me lo ha detto. La cosa mi ha lusingato, ma poi sono arrivati pure altri messaggi che mi hanno reso molto felice. Mi hanno scritto il presidente Zhang e il d.s. Ausilio, è stato davvero emozionante. Ho risposto a entrambi la stessa cosa: “Spero che questa doppietta possa rivelarsi importante per aiutare l’Inter a vincere di nuovo lo scudetto...”».

E gli ex compagni?

«Skriniar mi ha chiamato e si è anche arrabbiato perché non ho risposto subito, ma ero ancora in spogliatoio. Con Milan ho un rapporto molto forte, ci tiene molto a me. Poi mi hanno scritto Bastoni, Barella, Perisic, Darmian... Ho la fortuna di aver creato dei legami forti, ci sentiamo spesso anche se non siamo più vicini».

Lo sa che tra un mese sarà un uomo mercato? L’Eintracht ha già chiesto informazioni, ma lei preferirebbe l’Italia o l’estero?

«Un’idea precisa ancora non ce l’ho, fa piacere vedere che il mio nome inizia a girare, è molto gratificante dopo tanti sacrifici. Cerco di non ascoltare troppo le voci, nel bene e nel male, però in passato ho ricevuto critiche nelle quali non mi rivedevo. Sapere di avere estimatori in Italia e all’estero mi stimola a fare sempre di più per far sì che possano anche aumentare i club interessati: così avrei più scelta quando ci sarà da decidere il mio futuro».