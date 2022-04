Bologna-Inter, occasione per il mercato: tre osservati speciali per Marotta e Ausilio

Occhi puntati sui gioielli del centrocampo di Mihajlovic

Mercato in grande fermento per l'Inter che deve operare con largo anticipo per programmare un'estate in cui diversi reparti della rosa andranno ritoccati. Il centrocampo è uno dei temi aperti più pressanti, con Vecino in uscita a zero, Vidal già in trattativa per cambiare squadra e la casella del vice-Brozovic sempre vuota. La partita col Bologna, fondamentale all'interno della lotta scudetto sempre più rovente col Milan, diventa quindi anche una grande occasione per monitorare da vicino tre gioiello rossoblu nel mirino dei dirigenti nerazzurri.