Bologna-Inter, le probabili formazioni: zero calcoli, Inzaghi non rischia

Le possibili scelte dei due allenatori

E' giunto finalmente il giorno della partita probabilmente più discussa dell'anno. Rinviata lo scorso 6 gennaio a causa dell'elevato numero di positività all'interno dello spogliatoio del Bologna, questa sera alle 20.15 al Dall'Ara l' Inter potrà recuperare la gara rimettendosi in pari con il Milan in quanto a partite giocate. Formazione nerazzurra che non ha intenzione di rischiare nulla e che scenderà in campo con i titolarissimi.

Simone Inzaghi sa bene che di fronte si ritroverà una squadra in salute, che rispetto all'ultimo turno avrà a disposizione sia Soumaoro che Medel, entrambi di rientro dopo la giornata di squalifica. Un Bologna che nell'ultimo mese è riuscito a fermare sul pareggio Milan e Juventus, e che l'Inter affronterà anche per questa ragione con lo schieramento titolare senza far troppi calcoli in ottica turnover. L'unico dubbio per i nerazzurri riguarda l'attacco, dove Dzeko sembra in vantaggio su Correa per far coppia con Lautaro Martinez, mentre i difesa Bastoni torna dal 1'. Vediamo a seguire le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport.